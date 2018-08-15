Вайкуле дурачится после скандала с Крымом

Известная певица опубликовала позитивное видео на своей страничке в Instagram. Судя по кадрам, у звезды эстрады отличное настроение, и она в отличной форме.

"ЖАРА спала и есть возможность прийти в себя", – подписала ролик знаменитость. В нам Лайма сообщила, что, несмотря на ненастную погоду, настроение у нее "супер".

"Съемочная группа ждет. Чао!", – заинтриговала поклонников Вайкуле. Некоторые предположили, что она снимает очередной клип. В видеоролике 64-летняя знаменитость дурачится и веселится.

"Стильная и женственная!", "Клевая", "Лайма, ты шикарна, как всегда", – восхитились любимой певицей поклонники. Однако многие припомнили ей недавние резкие скандальные высказывания о Крыме, которые продолжают будоражить не только общественность, но и отечественную эстрадную сцену.

В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.

Сама же Лайма убеждена, что журналисты "раздули ситуацию". Более того, Вайкуле заявила, что не намерена оправдываться за свои слова.