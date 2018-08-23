Обколотую Волочкову срочно госпитализировали

Настя Волочкова наслаждалась отдыхом на греческом острове Корфу. Яхты, шпагат, монахи, голые телеса – все как любит балерина. И вот сладкой неге пришел конец.

"Я обожаю лето, солнце, море, позитив, – рассказала балерина. – Как оказалось, море не безопасно. Сначала меня укусила 🐝 пчела. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Я знала, что их тут много, и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!"

Нога артистки опухла – потребовалась срочная госпитализация. "2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью. Повезло и в том, что я не наступала на пятку, шла на полупальцах. Это свойственно в моей профессии. Доктор оказался таким позитивным, что, несмотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете".

Слава богу, опасность миновала и заражения крови не случилось. "Все плохое позади, я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала, но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею", – сообщила танцовщица на своей странице в Instagram. Красочный рассказ она дополнила жуткими снимками покалеченной ноги с бинтами и пластырями.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 7:28 PDT

"Добрые" поклонники, увидев снимки, написали: "Анастасия, обратите внимание на суставы пальцев ног – у Вас началась первая стадия артрита", "Не спасли полупальцы – пятке тоже досталось", "Как жаль, что тебя не съела акула", "Нельзя же только сидеть на шпагате все время и выставлять ноги в пластыре!"