"Какая срамота!": разнузданная Волочкова стыдливо прикрывает свои старые дыры

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Корфу. Правда, поездка больше напоминает бесконечную фотосессию – артистка валяется на траве, целует монахов, делает шпагат. И все тут же публикует на своей странице в социальной сети.

На очередном кадре балерина запечатлена лежащей на старом оливковом дереве. Народ тут же стал потешаться. "Снимите с дерева макаку эту! Дайте ей коврик! Она сообразить не может, где человек на пляже находится, все место ищет", "Одичала совсем бедняжка, уже по деревья лазить начала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Особенности национального древолазанья заключаются в том, что надо хорошенько накатить перед "залазом", "Дерево плюс дерево, слились в экстазе", "Я даже Настюху не заметила сначала, офигеть как красиво, по пьяни, видать фоткалась", "Наверное, лежаки там платные, поэтому и гнездится "в" ветвях дерева", "Хотелось быть похожей на грациозную кошечку, а получилось, не лучше макаки", "Настя, смотри, не проткни себе чего нибудь", "Какая срамооа! Оливковые деревья растут много долгих лет, являются ценностью.. да, и придти в гости и начать портить чужое имущество... какое-то варварство!" – оставили пользователи едкие комментарии.

Они обратили внимание и на внешний вид балерины: "Наверное, этим парео она прикрывает старые дыры на купльнике, в котором на траве валялась, на лодке шпагаты делали, на остров убегала", "Она уже от безделья одуреда там, вот и скинула последнюю одежку", "Меня бы дочь высмеяла бы за такое фото в таком наряде".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Авг 2018 в 2:11 PDT

Судя по последним публикациям Насти, на Корфу нет ничего интересно, кроме трав и деревьев. Вот и проводит она там дни напролет – развлекается сама и веселит поклонников.

Волочковой не раз предлагали закрыть вопрос об интригующих фотографиях и выложить на всеобщее обозрение снимок, где она садится на шпагат абсолютно голой. Тогда бы все обсуждения мигом прекратились.