От зануды Блюменкранц отказался молодой любовник

Экс-участница "Дома-2" Тата Блюменкранц завела интрижку с 22-летним Александром. Однако новый бойфренд звезды телестройки не собирается надолго задерживаться в этих отношениях.

Молодые люди познакомились в одном из столичных караоке-баров. В тот вечер Блюменкранц выглядела великолепно, поэтому она быстро обратила на себя внимание присутствующих мужчин, среди них оказался и Александр. "Тата была в очень красивом белом платье. Мы постоянно с ней переглядывались и даже улыбались друг другу", – вспоминает молодой человек.

В тот вечер мужчина не осмелился подойти к красотке, но уже на следующее утро решил во что бы то ни стало найти прекрасную незнакомку. Сначала он пробовал отыскать блондинку в Сети по хэштегу того места, где они отдыхали – но безрезультатно. Спустя время он случайно увидел снимок Таты в ленте фотографий и узнал в ней девушку из клуба. "Я написал ей в Direct только спустя три дня. Она с радостью ответила мне, мы разговорились и перешли в мессенджер. Сейчас в основном созваниваемся, у нас с Татой очень милое общение", – поделился молодой человек.

Александр отметил, что он натура свободолюбивая поэтому на серьезные отношения с Блюменкранц не настроен, да и к тому уже звезда "Дома-2" уже успела ему надоесть, мол, девушка очень занудная. "Тата постоянно звонит мне… Например, ей навигатор показывает 43 минуты, и вот это время она хочет общаться. Мне это как-то не весело. Какие-то тупые и бессмысленные разговоры", – отмечает бойфренд экс-участницы телестройки.

Мужчина знает о том, что Блюменкранц еще замужем, но его это никак не смущает. Он отметил, что инициатива общаться в основном исходит от блондинки, поэтому его совесть чиста. "Я никого не разлучал и семью не разбивал", – цитирует нового ухажера звезды "Дома-2" Dom2Life.ru.