Прекрасная вдова Хворостовского привела детей на Первый канал

Вдова Дмитрия Хворостовского с детьми появилась в эфире Первого канала. Флоранс в Москве проездом: оперный певец завещал захоронить часть своего праха в его родном Красноярске.

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов недавно побывал в лондонском доме семьи оперного певца. В рабочем кабинете Дмитрия Хворостовского за 9 месяцев ничего не изменилось – семья решила пока не трогать вещи, которые окружали певца.

Флоранс вспомнила, как познакомилась с Дмитрием 19 лет назад в Женеве. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Хворостовский также в одном из интервью признавался, что, когда увидел Флоранс, как будто ощутил разряд тока. Певица рассказала, что после той встречи она отказалась от собственной карьеры – хотела быть все время рядом с мужем.

В студии присутствовали сын и дочь артиста. Вдова Хворостовского рассказала, что старший Максим появился на свет в 2003-м году. Они специально дали мальчику такое имя, которое хорошо звучит на многих языках. А в 2007-м родилась Нина.

Максим очень хочет петь. "Я очень люблю футбол, но хочу петь. Обожаю джаз, старую музыку, например, Майкла Джексона", – признался мальчик.

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске. Сейчас вдова Дмитрия с детьми едут в его родной город, чтобы исполнить волю Хворостовского. "Мы поедем в Красноярск, чтобы исполнить его последнюю волю. Дадим благотворительный концерт", – рассказала Флоранс.

По словам вдовы, Дмитрий хотел, чтобы все были счастливые, добрые. "А сам до последнего так хорошо пел", – вспоминает Флоранс. Она намерена продолжать дело, которое начал ее муж – помогать нуждающимся.