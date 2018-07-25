47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике

Певица выложила на своей страничке в Instagram фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру. Артистка отдыхает на испанском острове Майорка.

На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет и будто не стареет.

"Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая", "Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразу видно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цой поклонники.

Анита старается делиться с ними секретами красоты. Певица завела отдельный блог, в котором рассказывает, как ей удается бороться с килограммами и ухаживать за собой. Кроме того, она публикует рецепты блюд и призывает всех внимательно следить за здоровьем.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 24 Июл 2018 в 5:43 PDT

Артистка не раз признавалась, что всю сознательную жизнь борется с лишним весом. После родов она сильно располнела и долго не могла похудеть. Пришла в форму певица ради супруга – политика и журналиста Сергея Цоя.

Как писали Dni.Ru, Анита стала жертвой домогательств. Знаки внимания при своей жене ей оказывал иностранный политик.