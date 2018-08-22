"Старушки крестились": Цымбалюк-Романовская появилась на публике с молодым любовником

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская много времени проводит с певцом Прохором Шаляпиным. По словам соседей пианистки, вокалист часто бывает в ее московской квартире.

Обычная телезрительница узнала в неприметной парочке, выбирающей продукты в супермаркете, Прохора и Виталину. "Они покупали какие-то булки, яблоки, присматривались к вину. Мне удалось снять их на мобильный телефон. Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину – красный Mercedes. За рулем была Виталина", – рассказала внимательная покупательница журналистам.

Позже репортеры видели знаменитостей у дома, где сейчас живет пианистка, передает EG.ru. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин направлялись вместе в Филевский парк. В сени деревьев звезды гуляли, держась за ручки, и в обнимку отдыхали на лавочке. Прохожие, замечая парочку, подозрительно косились, а встречные бабушки испуганно крестились и причитали.

Соседи Виталины уверяют, что Прохор часто появляется в гостях у пианистки – мол, это ее любовник. Однако сама Виталина клянется, что у них с певцом исключительно дружеские отношения. "Иногда музицируем у меня дома", – рассказала Цымбалюк-Романовская журналистам.

Прохор неохотно прокомментировал ситуацию: "Сходили вместе за колбасой? Тоже мне сенсация!" Певец обиженно отметил, что пресса раздувает из мухи слона, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что еще до того, как о связи артистов стало известно, таролог, ясновидящая Марианна Абравитова рассказала Dni.Ru, что личная жизнь пианистки наладилась. "Я вижу, что Виталина не одинока. У нее точно есть мужчина, а Джигарханян – отыгранная карта. Приходится признать, что она человек "огромных талантов", который и дальше пойдет по головам с целью новой наживы", – добавила Абравитова.