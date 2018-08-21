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Шоу-бизнес

Рапунцель после истерики заявила об уходе из "Дома-2"

Ольга Рапунцель. Фото:instagram.com/olyarapunzel/
У звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая мама решила покинуть шоу через месяц после возвращения.
прочитано 2641 раз

Ольга заявила, что устала от давления, которое на нее оказывают участники телестройки. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка и плохо следит за дочерью, мол, вечно грязно, девочка постоянно плачет, а на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.

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Сюжеты ДОМ-2

Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Рапунцель уверена, что ведущие и другие участники телестройки пытаются выжить ее с периметра: провоцируют на конфликты, пытаются рассорить с мужем, сестрой и матерью. "Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотят показать, что я не занимаюсь дочерью", – пожаловалась Ольга и добавила, что ей хочется отдохнуть и она надеется на понимание.

После очередного скандала на лобном месте ее супруг Дмитрий Дмитренко заявил об уходе из "Дома-2". "Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь, а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем", – сказал он.

Отметим, что молодая мама получает упреки не только от жителей поляны, но и от ведущих проекта. Ранее Ольга Орлова в приватной беседе с Рапунцель и ее мужем сообщила, что многие отмечают, мол, Ольга не уделяет дочери достаточно внимания: оставляет малышку на попечение родственников, а сама спит целый день. На эти слова звезда "Дома-2" отреагировала истерикой.

Она заявила, что на нее наговаривают завистники. "В 7 утра встала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меня не спит с 7 до 9. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немного вздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда уже действительно хочу немножечко отдохнуть…" – кричала в слезах Ольга.

Автор: Руслана Алексеева21 августа 2018, 18:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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