Водонаева рассказала о супружеской измене
Алена Водонаева посоветовала женщинам, которые уличили своего благоверного в измене, сразу подавать на развод. Она уверена, что идиллии после неверности уже не будет.
"Если изменил один раз, то изменит и второй, только дальше будут лишь более изощренные отговорки и более продуманная конспирация", – цитирует экс-участницу "Дома-2" журнал "7Дней". "Я никогда бы не подумала, что Влад Соколовский — сексоголик. За такой короткий срок изменить со столькими женщинами? Это похоже на какую-то зависимость или психологическую травму", – заявила Водонаева.
Рите Алена пожелала терпения и выдержки. Она добавила, что супружеская измена – не повод лишать ребенка семьи. "И если вдруг случается развод, то можно злиться, но нельзя мстить. Ведь больше всего пострадает ребенок. Я надеюсь, что Рита и Влад мирно разойдутся и сохранят родительский союз", – отметила телеведущая.
Ранее Алена рассказала, что в шоу-бизнесе много пар, которые давно потеряли интерес друг другу, но продолжают быть вместе в угоду образу идеальной семьи. Ради лайков в соцсетях многие знаменитости наплевали на личное счастье и обманывают поклонников.
Алена Водонаева счастлива в браке с диджеем Алексеем Косинусом. Они официально зарегистрировали свои отношения в прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу. 26 июля этого года Алена поделилась в своем Instagram радостной новостью: она и ее избранник решились на таинство венчания в Лас-Вегасе.
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