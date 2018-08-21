Водонаева рассказала о супружеской измене

Телеведущая высказалась о расставании певицы Дакоты с супругом Владом Соколовским. Она считает, что артист – "сексоголик".

Алена Водонаева посоветовала женщинам, которые уличили своего благоверного в измене, сразу подавать на развод. Она уверена, что идиллии после неверности уже не будет.

"Если изменил один раз, то изменит и второй, только дальше будут лишь более изощренные отговорки и более продуманная конспирация", – цитирует экс-участницу "Дома-2" журнал "7Дней". "Я никогда бы не подумала, что Влад Соколовский — сексоголик. За такой короткий срок изменить со столькими женщинами? Это похоже на какую-то зависимость или психологическую травму", – заявила Водонаева.

Рите Алена пожелала терпения и выдержки. Она добавила, что супружеская измена – не повод лишать ребенка семьи. "И если вдруг случается развод, то можно злиться, но нельзя мстить. Ведь больше всего пострадает ребенок. Я на­деюсь, что Рита и Влад мирно разойдутся и сохранят родительский союз", – отметила телеведущая.

Ранее Алена рассказала, что в шоу-бизнесе много пар, которые давно потеряли интерес друг другу, но продолжают быть вместе в угоду образу идеальной семьи. Ради лайков в соцсетях многие знаменитости наплевали на личное счастье и обманывают поклонников.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 13 Авг 2018 в 9:40 PDT

Алена Водонаева счастлива в браке с диджеем Алексеем Косинусом. Они официально зарегистрировали свои отношения в прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу. 26 июля этого года Алена поделилась в своем Instagram радостной новостью: она и ее избранник решились на таинство венчания в Лас-Вегасе.