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Молодой муж объявил о беременности Водонаевой

Алена Водонаева. Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/
Алена Водонаева ждет ребенка. Радостным известием поделился молодой муж звезды "Дома-2". Сама Алена интересное положение всячески скрывает.
прочитано 3300 раз

Алексей Косинус не сдержал эмоций во время выступления на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде. Музыкант заявил со сцены, что посвящает трек звезде "Дома-2", от которой он ждет ребенка.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Зрители, как и пользователи сети, разделили радость Алексея. Правда, им не понравилась манера, в которой Косинус преподнес новость. "Играл он неплохо, но писклявые реплики в микрофон с кучей мата бесили. И да, он так и сказал: "Для моей любимой беременной жены". Я думала, ослышалась, но нет", – пишут поклонники звездной пары.

Тем временем сама Водонаева информацию не только не подтверждает, но всячески пытается скрыть свое интересное положение. Когда фанаты разглядели на одной из фотографий небольшой животик, звезда телестройки начала оправдываться тем, что перед фотосессией съела дыню – от чего ее, якобы, и "раздуло".

"Я очень волнуюсь перед фотосессией. Я уже давно перестала нервничать, потому что они обычно идут конвейером, бред какой-то. А тут фотосессия для книги, и я волнуюсь! И я вообще еще поела дыню, зачем-то", – написала модель. Алена пожаловалась, что у нее "надуло живот" – но она оптимистка и верит, что все будет нормально.

Публикация от KOSINUS (@djkosinus)

Едва ли оправданиям Водонаевой кто-либо поверил. Тем более, что супруг не успокаивается и публикует фото с намеками в своем Instagram. Правда, теперь без комментариев по поводу беременности.

Автор: Андрей Евлампиев16 августа 2018, 20:20
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