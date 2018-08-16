Молодой муж объявил о беременности Водонаевой

Алена Водонаева ждет ребенка. Радостным известием поделился молодой муж звезды "Дома-2". Сама Алена интересное положение всячески скрывает.

Алексей Косинус не сдержал эмоций во время выступления на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде. Музыкант заявил со сцены, что посвящает трек звезде "Дома-2", от которой он ждет ребенка.

Зрители, как и пользователи сети, разделили радость Алексея. Правда, им не понравилась манера, в которой Косинус преподнес новость. "Играл он неплохо, но писклявые реплики в микрофон с кучей мата бесили. И да, он так и сказал: "Для моей любимой беременной жены". Я думала, ослышалась, но нет", – пишут поклонники звездной пары.

Тем временем сама Водонаева информацию не только не подтверждает, но всячески пытается скрыть свое интересное положение. Когда фанаты разглядели на одной из фотографий небольшой животик, звезда телестройки начала оправдываться тем, что перед фотосессией съела дыню – от чего ее, якобы, и "раздуло".

"Я очень волнуюсь перед фотосессией. Я уже давно перестала нервничать, потому что они обычно идут конвейером, бред какой-то. А тут фотосессия для книги, и я волнуюсь! И я вообще еще поела дыню, зачем-то", – написала модель. Алена пожаловалась, что у нее "надуло живот" – но она оптимистка и верит, что все будет нормально.

Публикация от KOSINUS (@djkosinus) 16 Авг 2018 в 7:06 PDT

Едва ли оправданиям Водонаевой кто-либо поверил. Тем более, что супруг не успокаивается и публикует фото с намеками в своем Instagram. Правда, теперь без комментариев по поводу беременности.