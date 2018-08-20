Бузова отказалась уходить от Тарасова

Поющая ведущая ищет любовь в реалити-шоу "Замуж за Бузову", премьера которого состоится в конце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференцию в московском ресторане "Чайка".

Оказалось, что заведение является излюбленным местом не только Бузовой, но и ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен прибыл в "Чайку" вместе с женой Анастасией Костенко, мамой и новорожденной дочерью Миланой, чтобы отметить крестины наследницы.

Встреча экс-возлюбленных была неожиданной и, судя по всему, неприятной. Однако Ольга Бузова отменять запланированное мероприятие не стала.

"Странно, что администраторы ресторана, зная, что Оля и ее бывший оба – постоянные клиенты, не могли предупредить, что они будут устраивать пресс-день и отмечать крестины в один день", – цитирует собеседника из окружения певицы и телеведущей StarHit. "Бузова, как истинный профессионал, не подала виду и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал. Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались", – отметил источник.

Некоторые фанаты Бузовой решили, что появление Тарасова на пресс-конференции было неслучайным. Они посчитали, что футболист знал о мероприятии и хотел привлечь к себе внимание СМИ.

Но все-таки большинство поклонников певицы пришли к выводу, что встреча была незапланированной и неприятной для обоих бывших супругов. Напомним, развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой состоялся в 2016 году.