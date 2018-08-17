Костенко поделилась интимными фото с мужем на зависть Бузовой

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова поделилась в своем микроблоге трогательными снимками. Модель продемонстрировала самое сокровенное – кадры появления на свет их дочери.



Анастасия Костенко призналась, что очень хотела запечатлеть на черно-белых снимках процесс рождения первенца. Эти милые фото девушка выставила на всеобщее обозрение, будто на зависть бывшей жене Тарасова, Ольге Бузовой.

Ведь, по мнению поклонников ведущей проекта "Дом-2", именно Костенко разбила ее брак с футболистом. Однако сама модель из Ростова-на-Дону признавалась, что в чужие отношения не лезла.

На своей страничке в Instagram Анастасия рассказала, как согласилась сделать снимки в родильном отделении, запечатлев на черно-белую пленку момент рождения малыша. "Съемка на роды! Очень много человек попросили мое мнение на этот счет. Вернусь в прошлое, в конец ноября. Это был самый первый визит в госпиталь, я шла по коридорам и просто не могла оторвать взгляд от черно-белых фотографий", – вспомнила супруга Тарасова.

Тогда Костенко твердо решила, что хочет такие же памятные фото. "Магия черно-белого попала в самое сердце", – отметила девушка. Анастасия разместила в микроблоге снимки из подмосковного госпиталя "Лапино".

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 17 Авг 2018 в 6:24 PDT

Рассказала модель и о том, как рожала девочку. По ее словам, в этот момент для нее существовал только их ребенок и врач-акушер.

Напомним, Анастасия Костенко 10 июля подарила Дмитрию Тарасову дочь. Малышка появилась на свет в престижном роддоме "Лапино", где рожали многие представительницы отечественного шоу-бизнеса.