Валерию сняли на курорте в обнимку с молодым красавцем

Несмотря на плотный рабочий график, певица Валерия находит время на отдых и семью. Летние каникулы певица предпочла провести с 24-летним сыном Артемием, который приехал навестить звездную маму.

Ни для кого не секрет, что развод со вторым мужем Александром Шульгиным дался певице Валерии нелегко. Певице пришлось самой воспитывать троих детей.

Недавно певица показала красавца-сына от композитора. На опубликованном в Instagram фото видно, что Артемий повзрослел и стал настоящим мужчиной.

Пользователи Сети отметили, что артистка может гордиться своими детьми. Более того, по мнению поклонников, сама Валерия выглядит ровесницей своего сына. Обитатели Всемирной паутины добавили, что вокалистку и ее сына можно принять за влюбленную пару.

Ранее певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена с грудничком. Однако в подписи к снимку популярная исполнительница сразу дала понять, что ребенок – не ее внук.