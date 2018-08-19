Валерию сняли на курорте в обнимку с молодым красавцем
Ни для кого не секрет, что развод со вторым мужем Александром Шульгиным дался певице Валерии нелегко. Певице пришлось самой воспитывать троих детей.
Недавно певица показала красавца-сына от композитора. На опубликованном в Instagram фото видно, что Артемий повзрослел и стал настоящим мужчиной.
Пользователи Сети отметили, что артистка может гордиться своими детьми. Более того, по мнению поклонников, сама Валерия выглядит ровесницей своего сына. Обитатели Всемирной паутины добавили, что вокалистку и ее сына можно принять за влюбленную пару.
Ранее певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена с грудничком. Однако в подписи к снимку популярная исполнительница сразу дала понять, что ребенок – не ее внук.
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