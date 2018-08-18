Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram, как она отдыхает после выступления в Ялте. Она опубликовала видео, на котором танцует под композицию Sway with me американского исполнителя Дина Мартина.
Ролик не мог не вызвать повышенного интереса к себе. Многие зрители уверены, что больше 850 тысяч просмотров меньше чем за сутки видео набрало не сколько благодаря хореографическим умениям певицы, сколько из-за ее весьма откровенного наряда.
Перед поклонниками Ольга Бузова предстала в микрокупальнике, едва прикрывающем сокровенные части тела исполнительницы. Вдобавок ко всему, она постаралась двигаться под музыку так. чтобы лучше показать все достоинства своей фигуры.
И хотя цифры просмотров говорят сами за себя, мнения самих подписчиков относительно увиденного разделились. Кто-то пришел в настоящий восторг как от купальника, так и от танца. Другие же заняли противоположную позицию.
Критики уверяют, что девушка двигается не пластично, сравнивают ее с деревом, а движения, которые задумывались как соблазнительные, с дерганьем. Да и купальник показался им уж слишком откровенным. Один из комментаторов даже посоветовал подарить такой же Анастасии Волочковой, которая знаменита своей любовью к плавательным нарядам, состоящим из самого минимума ткани.
Вообще, предположили желчные комментаторы, Ольга Бузова пошла по стопам знаменитой балерины. "Оль подари пару купальников Волочковой", "Волочкова. Начало", "Как была глупой,так и осталась! Мудрость приходит с годами,в к Бузовой годы пришли одни...на Волочкову ровняется..четвертый десяток пошел,а все девочку из себя строит..жалкое зрелище", – делились своими ассоциациями подписчики.
Впрочем, большинство комментаторов придерживаются прямо противоположной точки зрения. Они выразили свои восторги в отношении фигуры красотки, ее пластики и наряда.
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Мнения поклонников относительно увиденного разделились