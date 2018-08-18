Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео

Ольга бузова продолжает радовать своих поклонников не только блестящими хитами и регулярными выступлениями в разных городах России, но и интересными фотографиями и роликами на своей странице в Instagram. Так, она показала танец, особой пикантности которому придал наряд певицы.

Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram, как она отдыхает после выступления в Ялте. Она опубликовала видео, на котором танцует под композицию Sway with me американского исполнителя Дина Мартина.

Ролик не мог не вызвать повышенного интереса к себе. Многие зрители уверены, что больше 850 тысяч просмотров меньше чем за сутки видео набрало не сколько благодаря хореографическим умениям певицы, сколько из-за ее весьма откровенного наряда.

Перед поклонниками Ольга Бузова предстала в микрокупальнике, едва прикрывающем сокровенные части тела исполнительницы. Вдобавок ко всему, она постаралась двигаться под музыку так. чтобы лучше показать все достоинства своей фигуры.

И хотя цифры просмотров говорят сами за себя, мнения самих подписчиков относительно увиденного разделились. Кто-то пришел в настоящий восторг как от купальника, так и от танца. Другие же заняли противоположную позицию.

Критики уверяют, что девушка двигается не пластично, сравнивают ее с деревом, а движения, которые задумывались как соблазнительные, с дерганьем. Да и купальник показался им уж слишком откровенным. Один из комментаторов даже посоветовал подарить такой же Анастасии Волочковой, которая знаменита своей любовью к плавательным нарядам, состоящим из самого минимума ткани.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 17 Авг 2018 в 9:31 PDT

Вообще, предположили желчные комментаторы, Ольга Бузова пошла по стопам знаменитой балерины. "Оль подари пару купальников Волочковой", "Волочкова. Начало", "Как была глупой,так и осталась! Мудрость приходит с годами,в к Бузовой годы пришли одни...на Волочкову ровняется..четвертый десяток пошел,а все девочку из себя строит..жалкое зрелище", – делились своими ассоциациями подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Авг 2018 в 8:06 PDT

Впрочем, большинство комментаторов придерживаются прямо противоположной точки зрения. Они выразили свои восторги в отношении фигуры красотки, ее пластики и наряда.