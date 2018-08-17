Бузову застукали с тайным ухажером в ресторане

Поющую ведущую заметили с мужчиной в Сочи. Им оказался участник шоу "Замуж за Бузову" Сергей Зеленский.

Вокруг телепроекта продолжают накаляться страсти. Проект готовится к своей премьере, которая состоится 26 августа. Его продюсеры держали детали съемочного процесса в строжайшем секрете.

Но кое-какие сведения все-таки просочились на просторы Сети. Так, в интернете практически сразу рассекретили имена участников, а вслед за ними стали всплывать подробности о проекте. Поклонники Бузовой продолжают расследовать, с кем же их любимица осталась в финале.

Фанаты выдвигают версии, дотошно изучая геолокации соцсетей певицы и участников. В Сеть попало видео со свидания Ольги и участника Сергея Зеленского, передает Super.ru.

Артистка прилетела в Сочи на гастроли и нашла время для ужина с местным ведущим мероприятий. Пара провела вечер в рыбном ресторане, который пара покинула вместе.

Поклонники Бузовой отреагировали на эту новость по-разному. Одни сообщили, что молодые люди хотят пропиариться, а на деле между ними нет никаких отношений, поскольку у Зеленского есть девушка. Кроме того, поклонники сомневаются, что певица способна встречаться с кем-то или создать семью.