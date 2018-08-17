Навка распласталась на льду из-за Киркорова

Фигуристка Татьяна Навка упала на лед. Супруга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова приняла эстафету певца Филиппа Киркорова.

Спортсменка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена лежащей на катке. Таким образом звезда поддержала флешмоб среди знаменитостей "Падающие звезды", который запустил Dj Smash.

"Приняла эстафету #падающиезвезды от @fkirkorov 🌟🤩🤩🤩!!! Чего только не придумают эти звезды, кто на яхтах падает, кто с самолетов, кто с вертолетов, а я после работы от счастья и совсем не от усталости😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка под фотографией.

Отметим, что менее чем за сутки пост собрал около девяти тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Несмотря на популярность снимка, не все интернет-пользователи поняли суть акции. Многие принялись ругать знаменитостей за несерьезность, другие же отметили, что, даже упав, Татьяна выглядит потрясающе. "Боже ну уймитесь вы наконец что за фигня что за эстафета? Лучше займитесь все "звезды" как вы себя величаете (смешно) благотворительностью например как чулпан хаматова или хабенский вот это настоящие звезды и в жизни и в искустве. А вы играете на публику-дешевый пиар", "А какова суть "падающей эстафеты"? Помощь деткам(перечисление денег) или просто прикол?", "Падучая это болезнь..." – рассуждали пользователи Сети.

Добавим, что Филипп Киркоров, от которого переняла эстафету спортсменка, решил показать, как он "выпадает" из вертолета. На снимке артист навзничь лежит на траве рядом с роскошным летательным аппаратом.