Отец Меган Маркл довел принца Гарри до крайности

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл сменил гнев на милость. Томас Маркл планирует наладить общение с новыми родственниками.

Маркл решил восстановить общение с дочерью. В новом интервью, которое, по его словам, будет последним, он рассказал, что общался с принцем Гарри по телефону. Монарший отпрыск настоятельно рекомендовал тестю избегать папарацци и не общаться с журналистами.

"Гарри сказал, чтобы я никогда не связывался с прессой, что это закончится слезами. Он предупреждал: "Они съедят вас живьем". И оказался прав", – поведал Томас Маркл. Теперь он жалеет, что не послушал новоиспеченного родственника.

Добавим, что недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал. Журналисты выяснили, что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму.

Публикация от Kevin Frazier (@kevinfrazier) 16 Май 2018 в 3:20 PDT

Сразу после публикации громкого разоблачения Гарри вновь позвонил Томасу. Однако разговор не задался. Принц заметил, что "если бы вы послушали меня, этого бы никогда не случилось". На это, как сейчас рассказывает отец Меган, принц получил грубый ответ. "Может быть, для вас вообще будет лучше, если я умру. Тогда вы могли бы притвориться грустным", – сказал я, и повесил трубку", – рассказал Томас Маркл.

Публикация от Fashion Lover (@fashionlovernewyork) 7 Июн 2018 в 5:29 PDT

Теперь мужчина сожалеет о своих поступках. "Я сделал это не ради денег, а чтобы изменить свой имидж. Я был неправ, это было ошибкой. Я поговорил с ними обоими и извинился. Ничего уже не вернуть, но это доказательство моей любви. Я не злюсь на Гарри. Я не злюсь на Меган. Я люблю их. И желаю им всего хорошего. Но, что касается остального, к черту все. Я закончил",– цитирует Томаса Daily Mail.