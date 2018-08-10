Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег

Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – Томас втянул ее в очередной скандал. Как выяснилось, у мужчины нашлась тайная внебрачная дочь.

Томас Маркл уже изрядно потрепал нервы герцогине Сассекской. Он то и дело дурно высказывается о британских монархах, комментирует происходящее в королевском доме и делает громкие заявления. Маркл не скрывает, что таким образом пытается манипулировать дочерью: стремится обратить на себя внимание.

Теперь же зарубежные таблоиды выяснили, что много лет назад Томас изменял матери Меган. В результате этого адюльтера у него родилась еще одна наследница, которая на год старше жены британского принца.

Сестру Меган зовут Лори Дэвис, ей 38 лет. Женщина уже попадала в поле зрения журналистов ранее, но тогда ее считали просто сердобольной знакомой, которая живет по соседству. Лори часто сопровождала Томаса в городе и навещала в больнице.

Публикация от Meghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 12 Июл 2018 в 8:54 PDT

Между Марклом и внебрачной наследницей долгое время были очень хорошие отношения. Однако все изменилось посте того, как отец Меган одолжил Дэвис крупную сумму – шесть тысяч долларов. Получив деньги, тайная сестра герцогини исчезла.

Как выяснилось, Лори интересовались правоохранительные органы. Она употребляла запрещенные вещества и занималась их распространением, сообщает Radaronline.

Отметим, что у Томаса есть еще одна дочь от первого брака – Саманта Грант. Старшая сестра не раз нападала на Меган в Сети после того, как та вышла замуж за принца. На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл опубликовала ряд постов, в которых заявила, что, из-за игнорирования герцогиней своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл.

Публикация от showbuzz.hr (@showbuzzhr) 2 Апр 2018 в 12:02 PDT

Также Саманта вскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи с Гарри.