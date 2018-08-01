"Она никто": известный певец отчихвостил Бузову
Музыкант не разделяет мнения тех, кто видит в Ольге хорошую певицу. Он отметил, что поведение артиста на сцене не должно быть отражением вседозволенности.
"Она никто, она не артистка", – цитирует Лозу "Пятый канал". "Как вы им (детям – прим. ред.) сможете запретить потом послать вас далеко, если вы все это делали сами со сцены… Когда вы к ним обратитесь, они точно так же снимут штаны и покажут вам голый зад, как вы это сделали на сцене", – добавил композитор.
Также Юрий Лоза отметил, что у артист должен не только донести что-то своим произведением до аудитории, но и доказать это своей жизнью и творчеством. "Что вы хотите? воспитать что-то хорошее в людях?.. Если вы хотите научить чему-то плохому, будьте уверены, что это плохое обернется против вас", – выразил свое мнение певец.
Ранее Юрий Лоза прокомментировал заявление Бузовой о создании собственной криптовалюты. Музыкант заявил, что поющая ведущая, в отличие от него, не имеет экономического образования, а потому "не в состоянии понять", что такое криптовалюта и как она работает.
Как писали Dni.Ru, музыкант назвал Ольгу – "пирожок ни с чем". Лоза отметил, что "у нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка".
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