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"Она никто": известный певец отчихвостил Бузову

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Юрий Лоза рассказал, что думает о творчестве поющей ведущей. Он считает, что Ольге Бузовой нужно следить за тем, что она делает на сцене.
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Музыкант не разделяет мнения тех, кто видит в Ольге хорошую певицу. Он отметил, что поведение артиста на сцене не должно быть отражением вседозволенности.

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Она никто, она не артистка", – цитирует Лозу "Пятый канал". "Как вы им (детям – прим. ред.) сможете запретить потом послать вас далеко, если вы все это делали сами со сцены… Когда вы к ним обратитесь, они точно так же снимут штаны и покажут вам голый зад, как вы это сделали на сцене", – добавил композитор.

Также Юрий Лоза отметил, что у артист должен не только донести что-то своим произведением до аудитории, но и доказать это своей жизнью и творчеством. "Что вы хотите? воспитать что-то хорошее в людях?.. Если вы хотите научить чему-то плохому, будьте уверены, что это плохое обернется против вас", – выразил свое мнение певец.

Ранее Юрий Лоза прокомментировал заявление Бузовой о создании собственной криптовалюты. Музыкант заявил, что поющая ведущая, в отличие от него, не имеет экономического образования, а потому "не в состоянии понять", что такое криптовалюта и как она работает.

Как писали Dni.Ru, музыкант назвал Ольгу – "пирожок ни с чем". Лоза отметил, что "у нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка".

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Автор: Валерия Нарская1 августа 2018, 20:41
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