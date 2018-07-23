Бузова намекнула на помолвку

Поющая ведущая заинтриговала снимком в Instagram. Ольга Бузова выложила фото с кольцом на безымянном пальце.

Многие поклонники посчитали, что у знаменитости серьезный роман, который она пока скрывает от общественности. Фолловеры обратили внимание на ювелирное украшение и стали поздравлять певицу с помолвкой.

"Я на любимой работе", — подписала снимок Ольга. При этом ведущая "Дома-2" поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей красная помада. А вот о колечке Бузова не написала ничего, оставив интригу.

Поклонники нашли, что знаменитость выглядит великолепно в новом образе. "Губки красивые, сережки красивые, ногти красивые и сама красивая!", "Мне очень понравился и цвет помады, и образ в целом! Очень идет Оле", – прокомментировали пользователи соцсети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Июл 2018 в 12:09 PDT

Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который состоялся более полутора лет назад, Бузова остается одинокой. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.

Спортсмен же вскоре после расставания с Бузовой завел роман с ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь.