Избитая известным певцом Борисова решилась на шокирующее признание

Телеведущая Дана Борисова больше не намерена молчать. Она обвиняет своего экс-возлюбленного певца Данко в нанесении побоев.

Дана решила не обращаться в правоохранительные органы. Вооружившись компроматом на бывшего любовника, она отправилась в студию ток-шоу "На самом деле" Первого канала. Борисова рассказала, что недавно решилась возобновить роман с исполнителем Данко. Однако попытка вернуть былые чувства оказалась неудачной.

"Мой бывший возлюбленный и человек, с которым я все-таки решилась встречаться после реабилитации, хотя очень боялась отношений, обманул меня в очередной раз и даже, когда мы пытались поговорить, поднял на меня руку", – поведала телеведущая. Дана продемонстрировала присутствующим видео, которое сделала две недели назад. Звезда снимает свое лицо на камеру мобильного. На ее щеке и губах заметны розовые следы.

Телезвезда признает, что в тот день была очень расстроена, так как узнала, что у ее избранника есть другая женщина. Она вызвала Данко на разговор, но беседа закончилась потасовкой: "Толкает меня, прижимает к стене и после этого – два удара по лицу, еще один толчок – и уходит".

На съемочной площадке появился Александр Фадеев, более известный как певец Данко. Исполнитель отрицает обвинения: "Столько лжи я за все время не слышал ни от кого. И на меня, как на человека, который никогда в жизни не поднимал руку на женщину".

Публикация от Данко (@danko_star) 29 Июн 2018 в 4:36 PDT

По словам Александра, в тот вечер он понял, что их отношения зашли в тупик и продолжать их не имеет смысла. "Дана полезла целоваться, а я просто сказал: "Не хочу", – вспоминает артист. Он уверил, что сразу после этих слов направился к выходу. Он и пальцем не тронул телеведущую, лишь немного отстранил от себя, и та "отшатнулась в пределах нормы". Данко предположил, что видео, предоставленное блондинкой, – инсценировка.

Борисова и Фадеев прошли проверку на полиграфе. Детектор лжи показал, что Дана врет. После недолгих уговоров телеведущая призналась, что синяки на ее лице нанесены с помощью грима.

