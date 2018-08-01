"Хороша Маша!": Захарова в дерзком мини устроила жаркие танцы

Мария Захарова показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы на вечеринке фестиваля "Жара" в Баку.

Ведущий шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" Михаил Брагин и не предполагал, что Мария Захарова такая веселая! Она так лихо отплясывала рок-н-ролл, что казалось, делает это всю жизнь. Брагин даже взял у Захаровой пару уроков и теперь чувствует себя королем танцпола!

Подписчики страницы "Авторадио" в Instagram в восторге от увиденного: "И поговорить может, и станцевать – огонь женщина!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Смелая красивая женщина танцует", "Восхищаюсь Захаровой – умнейшая женщина,да еще тонкая, веселая, задорная", "Хороша Маша!".

"Когда я пришла в МИД, то захотела раздвинуть шторы, проветрить все, внести элемент живой жизни, народности. И рассказать людям, о чем вообще вся внешняя политика. Это не то, что мне написали бумажку, а я вышла и ее озвучила, нет! Людям нужно сочетание искренности и игры с ними", – объяснила дипломат в интервью Dni.Ru нетипичное для российского чиновника поведение.

Надо заметить, что Захарова пускается в пляс не впервые. Два года назад во время брифинга для российских и иностранных журналистов Захарова, говоря о программе саммита Россия – АСЕАН в Сочи, сообщила, что на приеме в честь этого события будет русская народная музыка. "С меня калинка", – пообещала Мария. И слово сдержала! Тогда видео и эффектные фото Захаровой, танцующей калинку, произвели настоящий фурор в соцсетях.

Помимо умения танцевать, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России пишет стихи и песни. "Я поняла, что это переработанный негатив, с которым приходится в силу служебных обязанностей сталкиваться, таким образом находит свой выход", – уверена она.