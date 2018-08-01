Жена публично опустила Андрея Малахова

Наталья Шкулева обнародовала видео из отпуска. В ролике она на примере мужа Андрея Малахова демонстрирует, как следует учить детей плавать, при этом бережно опуская голову шоумена в воду для тренировки задержки дыхания.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги не были замечены ни в каких скандалах, демонстрируя всем на зависть лад в семье и взаимопонимание. Как только появляется повод, влюбленные отправляются в путешествие или в гости к друзьям. При этом супруги предпочитают не распространяться о частной жизни.

Тем не менее популярный телеведущий не стал скрывать, что поздней осенью 2017 года Наталья подарила ему сына. Счастливые супруги нарекли первенца Александром, в честь князя Александра Невского. Папарацци с ног сбились, чтобы раздобыть заветное фото малыша, но пока их попытки не увенчались успехом. Андрей и Наталья предпочитают не показывать наследника.

Зато супруги делятся другими кадрами из личной жизни. Так, у себя в Instagram Шкулева выложила видео, сопроводив его подписью: "Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже!" В ролике Андрей изображает малыша, а Наталья – маму. Под оглушительный треск цикад она, поддерживая телеведущего одной рукой, говорит: "Андрюша, ныряй!", затем плавно опускает его голову под воду.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) 1 Авг 2018 в 1:48 PDT

Малахов послушно ныряет, затем вытаскивает голову и отдувается. "Молодец, хороший мальчик," – похвалила Андрея жена. Поклонники оценили юмор пары. "Отличные уроки и можно отомстить за #НаташаПрости Супер👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "счастья Вам🙏🙌", "А че прикольно!!! Послушный ребенок?", "Вы заодно там вспомните все его "Наташапрости" и подольше так под воду 😁", "Хороший ученик!!!", " Класс. какие вы молодцы..и как успехи?.. С такими родителями малыш уже наверное многое умеет...", "Вспомнил анекдот: "Первые 45 лет детства самые сложные в жизни мужчины", – высказались пользователи Сети.