Шкурку прочь: Слепакову отрезали крайнюю плоть

"Сценарная группа "Наша Russia" – это Гарик Мартиросян, армянин, я – еврей, Валера Магдьяш, играющий Джамшуда, молдаванин. Слава Дусмухаметов, который писал с нами сценарий фильма "Наша Рашa. Яйца судьбы", – казах. Алексей Ляпоров, один из авторов программы, вообще русский, бывает же такое!" – рассказал в одном из интервью Семен Слепаков. И то, что сам принадлежит к богоизбранной нации, он готов подтвердить, сняв штаны!



"Шабат шалом, Семен! – обратился к бывшему капитану команды КВН "Сборная Пятигорска" корреспондент Dni.Ru, встретив его в Юрмале. – Соблюдаете ли вы Субботу, как требует иудейская вера?" "И Субботу соблюдаю, и обрезание сделал", – то ли в шутку, то ли всерьез ответил Слепаков.

На иврите обрезание у иудеев называется "брит мила" в соответствии с канонами иудаизма. Это обозначает договор между Господом и еврейским народом. Согласно Торе, процедура удаления крайней плоти впервые была сделана патриархом Авраамом самому себе и всем близким мужского пола как символ договора между высшими силами и еврейской нацией. В соответствии с ним евреи должны были получить в полную собственность Ханаан – Землю обетованную. Причем удаление крайней плоти имеет не только физический, но и духовный смысл. В талмудическом труде "Шаббат" знаменитые раввины описывают эту процедуру как акт самопожертвования.

В интернете ходит информация, что настоящая фамилия Семена Слепакова – Блиндер. Он родом из уважаемой профессорской семьи, получил два высших образования и два красных диплома, стал кандидатом экономических наук. Бабушка Слепакова – Эсфирь Иосифовна. Двоюродный дед – Яков Аронович Костюковский, советский сценарист и драматург. Слепаков национальной принадлежности никогда не скрывал и всегда подчеркивает ее при случае.