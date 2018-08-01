Шкурку прочь: Слепакову отрезали крайнюю плоть

Эксклюзив Интервью Причина спешного отъезда Пугачевой в Европу Басков пришел к Богу после страшной болезни Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Среда 1 августа
Лента новостей
15:58
Как живет расставшаяся с волосами из-за рака звезда ТНТ
14:56
Замок из "Игры престолов" продают по дешевке
14:55
Житель Калининграда на котенке тренировался в стрельбе
14:55
Турчак: Совет по развитию цифровой экономики поможет регионам
14:32
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
14:28
Строительство тоннеля между "Лефортово" и "Авиамоторной" завершено
14:25
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
13:50
Британский министр взял в помощницы элитную проститутку
13:49
Москвичей перепугали стихийными бедствиями из-за жары
13:35
Расстреляли на месте: жуткая смерть россиян в Африке
13:21
Сестры-москвички повторили жестокое убийство насильника Хачатуряна
13:01
Федор Смолов разбился в ДТП
12:09
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
12:09
"Собянинские льготы" начали действовать в электричках
11:46
Уткин: Российский футбол хуже порно
11:46
Голливудская звезда боевиков подарила дублеру роскошный внедорожник
11:10
Сексуальная красотка поразила светящейся грудью (видео)
11:01
"Мой пластический хирург перестарался": признание Юлии Меньшовой
10:52
Вооруженный хулиган обстрелял мужчину и убежал
10:41
Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак
10:30
Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным
10:28
Названы вызывающие рак привычки
10:13
В центре Москвы столкнулись 7 авто (видео)
09:46
Россиян обрадовали новым налогом
09:31
Уехавшие на заработки бурятки попали в сексуальное рабство
09:30
Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян
09:07
Тысячи жертв: аномальная жара истребляет человечество
08:47
Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе
08:32
Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео
08:23
Золотая дорога: в России решили переплюнуть Крымский мост
08:06
Гороскоп здоровья на август 2018 года
07:56
Украина роет себе яму
21:57
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
21:52
После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка
21:38
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
21:16
Любовный гороскоп на август
21:10
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
21:08
Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
20:52
В страшном пожаре под Тюменью погибли три человека
20:45
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
20:38
"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
20:33
Ани Лорак предупреждали об изменах мужа
20:25
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
20:17
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок
20:11
На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
20:06
На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках
19:56
Ограбили и убили: подробности расправы над россиянами в Африке
19:27
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:41
Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова
18:33
В Африке убили троих российских журналистов
18:30
13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
18:20
Застрявшего на горе российского альпиниста спасли в Пакистане
18:06
Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут
17:44
Каким женщинам достаются "принцы"
17:36
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
17:30
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
17:24
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
17:22
Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций
16:55
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
16:54
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
16:37
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:11
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:47
Меган Маркл уличили в странностях
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:25
Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
14:05
Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети
14:03
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
13:50
Московского студента обокрали на 5,5 миллиона рублей
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:31
Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
13:28
"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:09
Двое жителей Подмосковья задержаны за мошенничество на миллионы рублей
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:33
Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Шоу-бизнес

Шкурку прочь: Слепакову отрезали крайнюю плоть

Фото: Феликс Грозданов/Dni.ru
"Сценарная группа "Наша Russia" – это Гарик Мартиросян, армянин, я – еврей, Валера Магдьяш, играющий Джамшуда, молдаванин. Слава Дусмухаметов, который писал с нами сценарий фильма "Наша Рашa. Яйца судьбы", – казах. Алексей Ляпоров, один из авторов программы, вообще русский, бывает же такое!" – рассказал в одном из интервью Семен Слепаков. И то, что сам принадлежит к богоизбранной нации, он готов подтвердить, сняв штаны! 

Продолжение: Как чувствует себя онкобольной Кобзон после удаления мочевого пузыря
прочитано 2643 раза

"Шабат шалом, Семен! – обратился к бывшему капитану команды КВН "Сборная Пятигорска" корреспондент Dni.Ru, встретив его в Юрмале. – Соблюдаете ли вы Субботу, как требует иудейская вера?" "И Субботу соблюдаю, и обрезание сделал", – то ли в шутку, то ли всерьез ответил Слепаков.

ПО ТЕМЕ

Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

На иврите обрезание у иудеев называется "брит мила" в соответствии с канонами иудаизма. Это обозначает договор между Господом и еврейским народом. Согласно Торе, процедура удаления крайней плоти впервые была сделана патриархом Авраамом самому себе и всем близким мужского пола как символ договора между высшими силами и еврейской нацией. В соответствии с ним евреи должны были получить в полную собственность Ханаан – Землю обетованную. Причем удаление крайней плоти имеет не только физический, но и духовный смысл. В талмудическом труде "Шаббат" знаменитые раввины описывают эту процедуру как акт самопожертвования.

В интернете ходит информация, что настоящая фамилия Семена Слепакова – Блиндер. Он родом из уважаемой профессорской семьи, получил два высших образования и два красных диплома, стал кандидатом экономических наук. Бабушка Слепакова – Эсфирь Иосифовна. Двоюродный дед – Яков Аронович Костюковский, советский сценарист и драматург. Слепаков национальной принадлежности никогда не скрывал и всегда подчеркивает ее при случае. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Иван Губкин1 августа 2018, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые сексуальные участницы Comedy club

567

комментарии

Политика

Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным
В ДНР заявили о вхождении в состав России
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко

Шоу-бизнес

"Разорвал в клочья": Меладзе о ссоре с Джанабаевой и детях
Звезда MBAND закрутила роман с экс-участницей "Дома-2"
"Вызывающее поведение!": в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати
Долина "поплыла" от предательства мужа

Проишествия

Расстреляли на месте: жуткая смерть россиян в Африке
Сестры-москвички повторили жестокое убийство насильника Хачатуряна
Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео
На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал

Lifestyle

Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака

Актриса предстала в новом образе

Шоу-бизнес

Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе

Она выступила с важным заявлением
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак

По слухам, артистка давно знает о неподобающем поведении супруга
Шоу-бизнес

"Вызывающее поведение!": в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати

Певцу теперь не отмыться до конца жизни

Гороскоп

Гороскоп здоровья на август 2018 года
Любовный гороскоп на август
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина

Фоторепортажи

Самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru