Суд приговорил к "двадцатке" обнаглевшего Тимати

Известному рэперу Тимати не удалось разжалобить судей своими оправданиями. Спонтанный концерт в центре Москвы обернулся для музыканта серьезным штрафом.

Популярным рэперам Тимати (Тимуру Юнусову) и Егору Криду (Егору Булаткину) пришлось провести 1 августа в Тверском районном суде Москвы. По итогам заседания их признали виновными в административном правонарушении – по статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Теперь Тимати придется раскошелиться на 20 тысяч рублей. Это расплата за спонтанный концерт на крыше Hummer. Вместе с Егором Кридом в ночь на 21 июня рэпер устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке. Артисты забрались на машину и исполняли песни, напоминает RT. В результате прохожие запрудили проезжую часть, движение было затруднено.

Тимати с решением суда не согласен. Музыкант утверждает, что автомобиль, на который он забрался, не блокировал проезд, ситуация не создавала угрозы для жизни и здоровья людей. По словам рэпера, импровизированный концерт продолжался около семи минут, а окружающие затем отправились по своим делам в хорошем настроении.

Музыканту в последнее время приходится прилагать немало усилий для привлечения внимания к своей персоне. Не так давно в Сети появилась информация о его расставании с Анастасией Решетовой, оказавшаяся фейком. Задачей было подогреть интерес к Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.

Уличный концерт 21 июня был не чем иным, как презентацией последнего. Дело окончилось скандалом и возбуждением дела.