Возможен выкидыш: Яббарова из "Дома-2" поймали на измене беременной Рапунцель
Оказалось, что Яббаров регулярно звонил Осенковой, ребята переписывались, Даша присылала парню свои пикантные снимки. Алена Рапунцель ничего не знала о столь тесном общении будущего супруга с экс-участницей телестройки.
Даша решила рассказать обо всем беременной Алене. В тот злосчастный день Рапунцель находилась в гинекологии. Будущую маму срочно госпитализировали – на нервной почве начались проблемы со здоровьем. Осенкова была убеждена, что девушку уже выписали из больницы.
Дарья заявила, что рассказала все Алене, так как "не хотела быть обманутой". По словам Осенкоквой, Яббаров сразу ее разблокировал, "когда узнал всю канитель, и начал придумывать байки".
"Очевидные факты скрывать не буду. Я не выгораживаю себя, призываю просто к правде", – объяснила свои мотивы девушка. Осенкова добавила, что "повелась ушами" на красивые слова и уловки Яббарова, о чем сейчас жалеет. Даша убеждена: ни ребенок, ни Алена изменщику не нужны.
После этого Рапунцель стала выкладывать в соцсетях грустные видео, намекая на расставание с любимым. В комментариях к посту девушку поддержали не только поклонники, но и участники "Дома-2".
Ранее Алена Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод".
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