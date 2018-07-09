Возможен выкидыш: Яббарова из "Дома-2" поймали на измене беременной Рапунцель

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Осенкова обнародовала доказательства очередной измены Ильи Яббарова. Девушка предоставила в Instagram факты, подтверждающие ее интимную связь с героем телепроекта.



Оказалось, что Яббаров регулярно звонил Осенковой, ребята переписывались, Даша присылала парню свои пикантные снимки. Алена Рапунцель ничего не знала о столь тесном общении будущего супруга с экс-участницей телестройки.

Даша решила рассказать обо всем беременной Алене. В тот злосчастный день Рапунцель находилась в гинекологии. Будущую маму срочно госпитализировали – на нервной почве начались проблемы со здоровьем. Осенкова была убеждена, что девушку уже выписали из больницы.

Публикация от Дарья Осенкова (@dashaosenkova) 9 Июл 2018 в 1:52 PDT

Дарья заявила, что рассказала все Алене, так как "не хотела быть обманутой". По словам Осенкоквой, Яббаров сразу ее разблокировал, "когда узнал всю канитель, и начал придумывать байки".

"Очевидные факты скрывать не буду. Я не выгораживаю себя, призываю просто к правде", – объяснила свои мотивы девушка. Осенкова добавила, что "повелась ушами" на красивые слова и уловки Яббарова, о чем сейчас жалеет. Даша убеждена: ни ребенок, ни Алена изменщику не нужны.

Публикация от Дарья Осенкова (@dashaosenkova) 1 Июл 2018 в 11:16 PDT

После этого Рапунцель стала выкладывать в соцсетях грустные видео, намекая на расставание с любимым. В комментариях к посту девушку поддержали не только поклонники, но и участники "Дома-2".

Ранее Алена Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод".