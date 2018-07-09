С груди дочери Серова сползло платье прямо во время свадьбы

Внебрачная дочь певца Александра Серова Алиса Аришина вышла замуж в США. На празднике не было ни артиста, ни его законной наследницы Мишель, с которой Алиса периодически общается.

Алиса Аришина расписалась со своим избранником несколько месяцев назад, однако лишь сейчас устроила торжество по этому поводу. На своей официальной страничке в Facebook девушка опубликовала видеозапись с праздника. Для самого важного дня Алиса выбрала декольтированное платье пудрового оттенка, а ее возлюбленный – серый костюм.

Подвенечный наряд сыграл с Аришиной злую шутку. Нервничавшая Алиса, стараясь делать это незаметно, то и дело поправляла сползавший наряд. Даже у алтаря она держала руку то на груди, то на талии, придерживая платье. Как предположили особо наблюдательные пользователи Сети, из-за стресса от подготовки к свадьбе внебрачная дочь Серова сильно похудела, поэтому наряд стал ей велик.

К слову, на торжестве популярного артиста не было – Алиса не общается с Александром. Аришина обиделась, когда певец распространил негативную информацию о ее матери Валентине. "Что бы ни случилось у меня в жизни, я к Серову никогда не приду", – заявила Алиса во время одного из эфиров.

Напомним, что зимой Александр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошел ДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на 99,99% является родственником Алисы Аришиной.

Малахов почему-то очень обрадовался новым данным. Он подошел к Валентине, которая сидела на диване с абсолютно серьезным, если не сказать грустным видом. Ведущий попытался ее взбодрить: он обнял гостью и даже, приподняв, закружил.

А Серов решил публично извиниться перед любовницей. "Я бы хотел попросить прощения за выпад и поздравить тебя с нашей совместной дочкой", – обратился он к Валентине Аришиной.