Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Екатерина Климова сфотографировалась без одежды. Популярная актриса ужаснула поклонников телом, по которому расползлись кровавые засосы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Климова опубликовала новую фотографию. На снимке 40-летняя артистка – лишь в прозрачных черных трусиках, спиной к объективу. Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа продемонстрировала общественности следы от баночного массажа.

"Привет из СССР пламенный 🔥", – коротко подписала фотографию Климова. Многочисленные поклонники пришли в ужас от вида спины Екатерин – покрасневшей, а местами и посиневшей после банок. Не все одобрили такой метод. Многие напомнили, что медицина шагнула далеко вперед.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 8 Июл 2018 в 10:01 PDT

"Я балдю, я вся в засосах!)))", "О боже", "наше раннее детство было очень давно, медицина шагнул намного дальше кровяных засосов....", "Труселя агонь", "Не иначе как поллитровые)))", "Понятно, хотелось показать свои трусики, фигурку (похвастать). Но банки это больше вред, чем польза....", "На сегодняшний день я слышала что банки запрещены, от них не то что нет толку они вредны", "Нихрена тебя отбанковали !!!! За что шь тебе такая учесть ? каму ты сделала плохо ? Давай дорогая скидывай с себя хворь и с новыми силами в бой !!!", "Божья коровка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.