Эксклюзив Интервью Джигарханян снова завидный жених! Надоевшую Бузову посадили на кол Дом-2

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Разведенная Климова: Это просто удар под дых!

Ирина Климова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса Ирина Климова высказалась о грязных слухах вокруг личной жизни легендарного актера Армена Джигарханяна и его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Ирина пожалела престарелого актера.
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Ирина Климова сообщила, что ее часто зовут на различные ток-шоу, однако она посещает их лишь за гонорар. "Мне жалко тратить свое время впустую и болтать о чем-то", – объяснила актриса. Благодаря шумихе в СМИ и на телевидении она прекрасно осведомлена о скандале, который на протяжении нескольких месяцев муссируется вокруг личной жизни Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Мне очень жаль Армена Борисовича. Мы с ним почти незнакомы, но я не могу его не уважать как прекрасного артиста с огромным стажем работы, да и просто как пожилого человека. Я, конечно, свечку не держала, но, когда я читаю, что в 82 года человек остался ни с чем, у него отняли квартиры, мне просто крайне его жалко. Я прекрасно понимаю, что в таком возрасте и при таком состоянии здоровья все пережить – это просто удар под дых!" – цитирует Климову Sobesednik.

Ирина не понаслышке знает, что это такое, когда подробности твоей частной жизни становятся достоянием общественности. 15 лет назад только ленивый не обсуждал развод актрисы со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексеем Ниловым.

"Я знаю, как на все это реагируешь. Это ужасно. Очень много грязи, очень много ложной информации, которая раздувается до невероятных размеров. Все время хочется сказать: "Да не так все это было!" Сердце кровью обливается, честно говоря!" – призналась расстроенная актриса.

Автор: Наталья Аряева13 июня 2018, 12:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины Игоря Петренко

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