С Анфисой Чеховой за границей случилось несчастье

Анфиса Чехова получила тепловой удар. От серьезных последствий российскую теледиву спас персонал греческого отеля.

Популярная телеведущая, судя по всему, переусердствовала с загаром. Чехова слишком долго лежала на солнце и, как написала сама звезда в Instagram, получила тепловой удар. Заботливые сотрудники отеля обложили теледиву льдом.

Оправилась Анфиса Чехова от удара быстро. Как сообщила телеведущая подписчикам, ей полегчало – да так, что она писала это уже во время экскурсии.

Тем не менее фанаты Чеховой обеспокоены: что-то у звезды часто в последнее время здоровье шалит. Не так давно у нее возникли проблемы с голосом – да такие, что специалист-фониатор посоветовал ей неделю помолчать. Чехова тогда писала, что ее организм "устал много говорить".

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 8 Июл 2018 в 6:13 PDT

Подписчики поспешили поделиться с телеведущей полезными советами. Анфисе рекомендуют обязательно носить шляпку и поменьше бывать на солнце. Другие отмечают действия персонала отеля – мол, он не просто заботливый, а еще и грамотно оказывает помощь при тепловом ударе.

Напомним, в начале лета Чехова в очередной раз поразила поклонников, появившись на вручении премии МУЗ-ТВ в платье с дерзким декольте. Тогда некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь внимание от располневших ног теледивы.

На красной дорожке телеведущая появилась в длинном алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой. Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что ведущая выглядела немного располневшей. Звезда утверждает, что благодаря диетам и занятиям йогой сбросила вес с 90 до 70 килограммов.