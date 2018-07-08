Глюк’oZa разозлила мерзостью с иконами

Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.



Певица Глюк’oZa выложила в Instagram фотографию неизвестного автора, на которой запечатлен кадра трансляции футбольного матча, где нападающий сборной России Федор Смолов располагается в окружении икон, размещенных у телевизора.



"Ну что, друзья ! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и за то, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо!!! Побольше бы нам таких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно !! P.S. Фото неизвестного автора, но мы болели всей душой", – подписала она фотографию, подводя итоги матча. Многие подписчики были с ней солидарны, но нашлись и те, кто возмутился такой фотографией и усомнился в умственных способностях Натальи.

"Богохульство", – написал один из пользователей. "Не фото, а настоящая мерзость, да еще и с иконами! (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Не стыдно?! Хотя откуда там стыд...", – добавило другой подписчик. "Это кощунственно....вообще чтоль дура?", – возмутился другой.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.