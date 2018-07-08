Лучше Тарасова: Бузова нашла себе жениха на ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу для сборной России закончился после поражения в матче 1/4 финала. Миллионы болельщиков молились, переживали, кричали, поддерживая команду Станислава Черчесова. А вот звезда "Дома-2" смотрела матч с дальним прицелом – она искала жениха.

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