"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчас находится на перепутье. Девушка не знает кого слушать: маму, адвокатов или мужу, внезапно решившему ей помогать.

Кержакова меньше всего хотела, чтобы грязное белье ее семьи стало достоянием общественности. Однако, доведенная до отчаяния, она записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть.

"Покажи мне справки и дай поговорить с врачом", – заявлял тогда Александр жене. "Врач сам привез меня из Москвы и стоял тогда со мной рядом. Я попросила его набрать Сашу – он не брал трубку. Потом Саша сказал, что пусть врач связывается с его юристом. Я ему написала, что он же просто просил к телефону врача, что условие было другое. Саша сказал – нет, теперь только беседа с его юристом. И он вот так меня гасил-гасил-гасил, и затем уже все вылилось в мое публичное признание", – рассказала молодая мама.

Супруги нашли общий язык. Кержаков позволил жене свидание с сыном. Мужчина обещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его друзей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой. Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могут использовать против Миланы в суде.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Июл 2018 в 10:21 PDT

По словам супруги футболиста, причина конфликта кроется в деньгах. Средства, которые Александр аккумулировал на счету Миланы, та перевела на счет своей матери. Женщина против того, чтобы Милана отдавала деньги футболисту.



Милана уверена, что пока она лечилась от зависимости, ее мама и муж довели ситуацию до предела. "Они не могли договориться абсолютно ни о чем, деталей я не знаю. Две стороны предлагают мне диаметрально противоположные версии. Саша говорит, что наша сторона не соглашалась на его предложение, мама говорит обратное – что не соглашалась Сашина сторона. В итоге для меня уже не очевидно, кто здесь говорит правду", – сообщила Кержакова.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 3 Июл 2018 в 3:01 PDT

Милана и Александр хотят поделить состояние пополам. "Мне остается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходит Саше, и это примерно равные части", – отмечает Кержакова. Мать девушки утверждает, что вначале спортсмен выставлял иные условия: поделить средства в пропорции 3:1 в пользу футболиста.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 8 Фев 2018 в 8:53 PST

Девушка отмечает, что стала употреблять антидепрессанты после смерти отца, далее, оставшись без поддержки любимого супруга, она начала принимать запрещенные вещества. "Кокаин в течение двух месяцев. Это была вся моя зависимость. Меня уже пролечили 4 месяца. На сегодняшний день у меня зависимости нет", – призналась Милана.

В ближайшее время супруга футболиста планирует привести свою жизнь в порядок и найти работу. Она надеется, что муж выполнит обещание. И после того, как деньги будут поделены, и она встанет на ноги, муж вернет ей сына, сообщаетL’Officiel.