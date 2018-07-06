Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком

Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости. Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.

Добровинский подозревает, что Милану заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов. Якобы девушку шантажируют ребенком.

"У бедной девочки начался жесткий и жестокий психологический кризис", – полагает юрист. "И то, что Милана меняет свою позицию в этой ситуации, связано с давлением, которое на нее оказывается. Признание на всю страну, о том, что она страдает от наркотической зависимости, может нести для Миланы очень негативные последствия. По моим данным она всего два раза принимала кокаин и не лечилась в клинике! Те люди, которые хотели, чтобы Милана призналась в наркозависимости, добились этого!" – цитирует Добровинского сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Alexander Dobrovinsky (@alexanderdobrovinsky) 25 Июн 2018 в 9:15 PDT

Ранее адвокат рассказал в своем микроблоге, что суть конфликта в семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в доме футболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отца и работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил манипулировать супругой с помощью сына.

Публикация от Alexander Dobrovinsky (@alexanderdobrovinsky) 29 Июн 2018 в 6:28 PDT

Между тем в социальных сетях Милана сообщила поклонникам, что лечилась в наркологической клинике Стаса Пьехи. Реабилитация проходила больше трех месяцев. В нее включалось медикаментозное лечение, психотерапия и сеансы гипноза.

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