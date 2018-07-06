Затравленная Ахеджакова плюнула на большинство

Актриса Лия Ахеджакова не интересуется политикой. А петиции она подписывает в защиту людей, которые ей симпатичны.

На критиков своей позиции, которая не совпадает с мнением большинства, Лие Ахеджаковой плевать. Актриса уверена, что каждый человек может высказывать собственное мнение, и его за это нельзя осуждать или травить.

"Я ни в коем случае не считаю, что имею какое-то отношение к политике. Когда ко мне приходят правозащитники и просят вступиться за кого-то, и если я к этому кому-то ощущаю симпатию, я подписываю", - сказала Лия Меджидовна. Таким образом она объяснила мотивы, по которым подписала в мае 2017 года письмо Владимиру Путину в защиту украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Сенцов с сообщниками был задержан в мае 2014 года. По данным ФСБ, все четверо были членами запрещенной в России националистической организации "Правый сектор". Группе вменили в вину поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия". Кроме того, по данным следствия, они готовили взрывы у мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе. Сенцов обвинен в терроризме и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Публикация от Зірковий шлях (@zirkovyi_shlyah) 20 Июл 2017 в 3:13 PDT

В числе подписавших письмо президенту был и российский музыкант Андрей Макаревич. По его словам, для него было честью оказаться в одном списке с известной актрисой. Макаревич напомнил, что Ахеджакова выступила в его поддержку, когда на него обрушилась критика за позицию по Крыму (артист назвал воссоединение полуострова с Россией "большой ошибкой" Москвы).

Советской и российской актрисе Лие Ахеджаковой 9 июля исполняется 80 лет. Она приняла участие в 115 театральных и кинопостановках. Первая из них – "Поздний ребенок" – была поставлена в 1970 году. Последняя – "Лето – в 2018-м, напоминает "Ридус".