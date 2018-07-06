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Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Адвокат Лариса Широкова продолжает заниматься юридическими аспектами раздела имущества Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. К последней, кстати, никаких вопросов ни у прокуратуры, ни у СК России нет. А вот в окружении актера обнаружились такие мутные личности, по которым, как говорится, тюрьма плачет. Широкова уверена, что сможет вывести так называемых друзей на чистую воду.

Продолжение: "Очень болен и крайне истощен": состояние Джигарханяна вызывает опасения
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Лариса, известно, что одна из квартир актера, вокруг которой сегодня ломаются копья, была куплена в кредит, оформленный на Вашего доверителя. Так ли это?

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Да, это так, и она до сих пор его выплачивает. Это подтверждается и свидетельством о праве собственности с ипотечным обременением, и кредитным договором, и регулярностью выплат кредита. Собственником этой квартиры на Молодогвардейской улице является мой клиент.

Говорили, что у актера много квартир, в том числе шикарная недвижимость в Ереване, которую ему за заслуги подарило правительство Армении. Какова их судьба?

Достоверно известно, что этих квартир у народного артиста больше нет. Судьба их неизвестна. Зато выяснилось, что заниматься сделками и отчуждать недвижимость мог только один человек – тот самый друг, о котором мы все знаем. Проверить все сделки мы пока не можем – по требованию какого-то лица, данные Росреестра о квартирах актера были закрыты.

Неужели же этим другом движут только меркантильные интересы? Он же всюду заявляет, что заботится об актере аки об отце родном!

Это полностью опровергается тем видео, которое было показано в эфире Первого канала. Артист, который якобы находится под опекой друга и неусыпным вниманием медицинских служб, предстал на нем в ужасающем состоянии. 

Как мы знаем, сегодня Ваш доверитель находится под подпиской о невыезде, в том числе по обвинению во вторжении в частную жизнь артиста. Скоро ли будет закрыто это дело?

Объективные данные говорят о том, что мой клиент здесь абсолютно чист. Никаких камер мой доверитель в кабинете народного артиста, как писали, не ставил. Зато точно известно лицо, которое распространило информацию о частной жизни актера. И обвинение должно быть перепредъявлено. Мы, в свою очередь, тоже подали иск о вторжении в частную жизнь моего доверителя и о распространении сведений о его частной жизни на телеканалах. Было возбуждено уголовное дело, и сейчас идет расследование.

Писали, что Ваш доверитель на посту генерального директора выводил деньги со счетов театра в офшоры. Так ли это?

Мы самостоятельно инициировали проверку деятельности моего доверителя на этом посту. Закрепили в части копии это все на уровне администрации президента, чтобы не говорили, будто мы только в один орган обратились и договорились там. Проверками – по нашей, повторюсь, просьбе – занимались и мэрия, и казначейство, и Департамент культуры Москвы, и прокуратура. Претензий и вопросов по части финансов ни у кого не возникло. 

Автор: Феликс Грозданов6 июля 2018, 10:46
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