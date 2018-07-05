Бывшего мужа Марии Мироновой обвинили в похищении ребенка

На бывшего мужа Марии Мироновой 54-летнего предпринимателя Игоря Удалова написали заявление в полицию. Супруга бизнесмена 26-летняя модель Анжелика обвиняет его в похищении семилетнего сына.

В семье Удалова царила идиллия, но только до того момента пока Игорь не узнал – жена ему не верна. Измены благоверной вскрылись через полгода ее хождений "на лево".

Любовник начал шантажировать супругу бизнесмена, а после того, как та отказалась платить деньги, устроил дебош во дворе дома Удаловых: отобрал у Анжелики ноутбук, повредил припаркованные автомобили и сломал шлагбаум. Узнав о произошедшем, Игорь решил утрясти вопрос с вымогателем, а потом уже разбираться с изменницей. Супруги написали заявление в полицию, и скандалист был задержан. Его отпустили его под подписку.

Удаловы решили развестись. Модель отвезла сына к бабушке, а сама переехала на другую квартиру. Как утверждает Игорь, после он приехал, забрал сына у родственницы и отвез к себе домой.

Анжелика настаивает, что все было по-другому. Вечером 4 июля она позвонила в полицию и сообщила, что ее сына похитили трое неизвестных мужчин. Злоумышленники подъехали на черном авто к дому, рядом с которым пожилая женщина гуляла с Удаловым-младшим. Мужчины оттолкнули бабушку и силой запихнули мальчика в салон.

Тем же вечером сотрудники правопорядка связались с Игорем. По словам предпринимателя, он приехал к дому родственницы вместе с водителем, и, никого не толкая, забрал ребенка домой. Мужчина добавил, что мальчик поехал с ним добровольно. В подтверждение своих слов предприниматель предоставил полицейским видеозапись, снятую водителем на мобильный телефон.

Также Игорь Удалов заявил, что дома обнаружил на спине сына множественные гематомы. Бизнесмен снял побои и заявил о намерении написать заявление в полицию, сообщает сайт газеты "Московский Комсомолец".