Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами

Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения – синий" стал резонансным, не обсуждает его разве что ленивый. Критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.

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