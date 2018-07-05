Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами
"Клип Киркорова понравился тем, что рушатся стереотипы, и не понравился тем, что он мрачноват", – заявила в эксклюзивном интервью Чудновец. При этом она подробно объяснила свою позицию.
У Евгении после просмотра видеоролика появились странные эмоции. "Чувство – будто в нем издеваются над больными людьми. Скорее всего, была цель поржать и упрекнуть народ в пьянстве. Но не гламурным звездам, не знающим нужды, это делать. Лучше бы, как Джигурда, попробовали что-то изменить в политике или высмеять ее. Вот там настоящая грязь, которую можно показать в клипе", – считает воспитательница.
Напомним, что в провокационном клипе "Цвет настроения – синий" Филипп Киркоров предстал в образе молодого парня, а компанию ему составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, в нем снялись ведущая Ольга Бузова, а также певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Тимати и другие.
В клипе много мата, а герой Киркорова ведет себя подчеркнуто асоциально. Как писали Dni.Ru, Бузова примет участие в продолжении клипа, которое выйдет в августе.
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