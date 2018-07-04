Малахов прячет от Борисова золотые яйца после ухода с Первого канала

Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом канале. По словам телеведущего, к нему там относились, как к мальчику, приносящему кофе.

Малахов уверен, что давно стал суперзвездой. Однако люди на Первом, которые знали его прежде, не смогли изменить свое отношение к ведущему.

"Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией.. и телефоном с кремлевской связью... А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант – у него свой продакшн, у Лены Малышевой – свой продакшн", – поясняет Андрей.

Прошел год с момента ухода Малахова с Первого канала. Телеведущий говорит, что для него время пролетело незаметно. Но с новым ведущим программы "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым Андрей старается не встречаться. "Дима Борисов – потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло", – цитирует телезвезду издание Spletnik.

Малахов признается, что уважает Борисова. Тем не менее, он не смотрит "Пусть говорят", делает все, чтобы не пересекаться с Дмитрием – и даже перестал ходить в спортзал, который раньше они посещали вместе.

Публикация от @malakhov007 1 Июл 2018 в 8:12 PDT

Переход с Первого канала на телеканал "Россия" Малахов сравнивает с переездом в США. "У меня было ощущение, что я оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать теперь, что я вот тоже могу не хуже чем у вас. Поэтому ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки", – рассказал телеведущий.

Публикация от @malakhov007 19 Июн 2018 в 12:46 PDT

По словам Андрея, поначалу было нелегко – "это как поженить "Кока-колу" и "Пепси-колу", команды всю жизнь конкурировали друг с другом. Однако руководство и коллектив канала сделали все возможное, чтобы Малахов почувствовал себя своим – за что телеведущий им, по его словам, благодарен.