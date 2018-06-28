"Какой ад": Почему Малахов наплевал на всех

Режиссер сериала "Садовое кольцо" Алексей Смирнов нелестно высказался о работе Андрея Малахова на телевидении. Отметим, что шоумена с его скандальным ток-шоу распекают уже давно.

В одном из интервью 26 -летний постановщик рассказал журналистам, что и его друзья-ровесники вообще перестали включать российские телеканалы, а сам Смирнов предпочитает только западное ТВ, которое смотрит через Интернет. Однако после молодой мужчина признался, что иногда для профилактики включает шоу Андрея Малахова, мол, программы такого уровня "его на землю возвращают".

"Там чудовищный уровень культуры, деликатности, абсолютное неуважение к человеческому достоинству", – заявил постановщик . "Душа на передачах Малахова уподобляется куску мяса. Не будь мира, созданного Андреем, не было бы и моего фильма "Садовое кольцо", – цитирует режиссера EG.ru.

С суждениями Алексея Смирнова согласился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян. Эксперт отметил, что Малахову пора прислушаться к критике и поскорее сделать выводы.

"Сколько еще людей должно сказать правду в лицо Андрею Малахову, чтобы он хотя бы задумался в какой ад он спустился сам и спускает туда других людей? Раньше от его передач хотели плеваться только простые телезрители, а теперь уже и представители творческого сообщества подключились. Я не могу понять почему Андрею плевать на мнение абсолютно разных людей по поводу формата его передач. Или он хочет, чтобы зрителям настолько это надоело, чтобы они в один прекрасный день его и всех его помощников вынесли из телевизионного центра за такое бесстыдство? Я очень боюсь такой перспективы, но не считаю ее совсем уж невозможной", – поведал Вадим корреспонденту Dni.Ru.