Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову

Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о поющей телеведущей Ольге Бузовой. По словам шоумена, звезда в погоне за красотой, мягко говоря, перестаралась.

В Сети бурно обсуждают новый телевизионный проект, в котором Ольга будет искать свою любовь. Продюсеры шоу уже исколесили всю страну в поисках достойных претендентов на руку и сердце ветерана "Дома-2" Бузовой.

Друг поющей телеведущей скандалист Рустам Солнцев полностью поддерживает идею Ольги найти себе нового мужчину. По словам шоумена, Бузовой давно пора перестать общаться с геями. Рустам отметил, что понимает стремление Ольги дружить с мужчинами нетрадиционной ориентации, мол, в их обществе она всегда купается в комплиментах, любви и обожании.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 29 Июн 2018 в 8:53 PDT

"Как только она попадает в круг гетеросексуальных мужчин, которым за 50, а именно они, на мой взгляд, интересны ей по поводу замужества, все меняется. Там наиболее богатые и ухоженные экземпляры давно пристроены, у них все в порядке и с любовницами тоже", – заявил Солнцев. После Рустам добавил, что абсолютно свободные мужчины, подходящие Ольге по возрасту, не хороши по социальному статусу: "проживают, как правило, в стесненных жилищных условиях, имеют небольшую зарплату. Я не представляю Ольгу рядом с таким мужчиной".

Солнцев отметил, что именно из-за необходимости как можно дольше находиться на рынке невест, Бузова так противится естественному старению и прибегает к услугам "недобросовестных косметологов", которые просто изуродовали лицо телеведущей. "А вы посмотрите, ведь они превратили ее в чукотского мальчика. Была миленькая блондинка, а что стало?! Она сейчас выглядит чуть старше моей мамы, которой 60", – напал шоумен с критикой на Ольгу.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Июн 2018 в 9:49 PDT

Рустам уверен, что Бузовой кто-то должен сказать правду, ведь если все будут только восторгаться ею, то звезда "Дома-2" скоро сойдет с ума. "Но это не умаляет моего прекрасного к ней отношения", – добавил скандалист.

Мужчина намекнул, что из-за одиночества Ольга сильно переживает и, чтобы заглушить неприятные эмоции, часто прикладывается к бутылке. "Я ее иногда вижу в каких-то странных состояниях, она то ли выпившая, то ли это что-то другое. Я думаю, что это происходит с ней из-за того, что она пытается как-то заглушить стресс", – цитирует Рустама Солнцева Sobesednik.ru.