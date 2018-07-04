Российский футболист женился на красавице-модели

Капитан футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин женился на своей возлюбленной, известной модели Екатерине Григорьевой. Тожество состоялось в одном из столичных ресторанов.

Накануне, 3 июля, состоялась свадьба Антона Шунина и Кати Григорьевой. Для самого важного дня модель выбрала довольно простое белое декольтированное платье в пол. Завершили образ скромная прическа и нежный букет. На торжестве, которое состоялось в одном из ресторанов Москвы, присутствовали только самые близкие.

О событии стало известно благодаря друзьям. Сами влюбленные предпочли не афишировать свадьбу. Так, ни на страничке Шунина, ни на страничке Григорьевой в соцсетях нет ни намека на торжество.

Отметим, что в апреле стало известно о помолвке Кати и Антона. Тогда модель опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: Yes (в переводе с английского – "да"). О романе модели и спортсмена стало известно летом 2016 года.

Для Шунина и Григорьевой этот брак стал вторым. Зимой 2016 года сообщалось о разводе Кати с военнослужащим по имени Александр. Говорили, что инициатором разрыва стал супруг привлекательной блондинки. С ним Катя сочеталась браком еще до головокружительного карьерного взлета.

Публикация от Евгений Шунин (@eshunin) 3 Июл 2018 в 11:15 PDT

Что касается Антона Шунина, он был женат на давней подруге, однако брак не спас даже общий ребенок. Затем футболист закрутил роман с моделью Аленой Шишковой – возлюбленной рэп-исполнителя Тимати (и матерью его наследницы Алисы). Примечательно, что на тот момент гламурная блондинка состояла в отношениях с артистом, но это обстоятельство объятых страстью Алену и Антона не смутило. Роман оказался непродолжительным.