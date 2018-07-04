Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
У Дениса Шальных весьма брутальная внешность. Молодой мужчина буквально изрисован с ног до головы – его тело покрывает множество татуировок, в том числе и на лице. А еще он увлекается шрамированием, бодибилдингом, обожает сериал "Игра престолов", известный жестокими сценами, носит короткую стрижку и бородку.
Однако все это не умаляет личностных качеств Дениса. Например, он обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. У Шальных дома несколько питомцев, однако стало известно, что одного из них Денис потерял.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram сын Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлел голову черной собаки. Мужчина гладит ее, при этом слышен всхлип. Судя по металлическому столу, на котором лежит четвероногий любимец, Шальных заснял момент усыпления.
"Прощай, мой любимый друг. Я люблю тебя. Обнимайте и целуйте своих питомцев, пока можете. Они заслуживают этого больше, чем вы думаете", – подписал видео убитый горем мужчина. Позднее Денис выложил старую фотографию, на которой запечатлен вместе с любимой собакой.
Ранее стало известно, что Шальных пошел работать в "Школу Росатома". Мужчину взяли на должность воспитателя. Испытательный срок он проходил в лагере в Пензенской области. Шальных учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения.
Девушка занимается эскортом
У Кэтрин отобрали самое дорогое
Телеведущая откровенно рассказала о переменах
Мужчина переживает горе