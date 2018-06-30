Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, возмущен отечественным телевидением. Молодой человек требует убрать цензуру.



Поводом для гнева звездного отпрыска стал монтаж сериала "Игра престолов". Российские телевизионщики вырезали из ленты самые гнусные моменты.

"И в очередной раз меня оскорбляет наше телевидение. Только что на Рен Тв наглым образом была кастрирована эта потрясающая сцена из ИП", – начал свою речь Денис (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Шальных также в ужасе от перевода сериала на русский язык. "Мало того, что отвратительным русским дубляжом были убиты все ужасающие вопли Оберина из оригинала, так они еще и не показали его лопающуюся голову. Я больше не могу терпеть эту проклятую цензуру. Я хочу видеть все насилие и все практические эффекты, над которыми трудились люди со своими кровавыми мешочками и бутафорскими кишками. Идите ***** со своей цензурой", – заявил сын актрисы.

Отметим, что претензии молодого человека возникли далеко не на пустом месте. Сериал "Игра престолов" изначально заявлял себя как шокирующая жестокостью картина. Вырезав самые "смачные" сцены российские цензоры убили заложенную авторами фильма идею.

Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные татуировки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.

