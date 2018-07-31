Появление Зары в Баку вынудило Лолиту выступить с заявлением

Грузин Вахтанг Кикабидзе, украинка Настя Каменских и еще почти три сотни других звезд, представляющие разные страны и культуры, вышли на сцену международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Но главное – перед азербайджанскими зрителями спела езидка из жившей в Армении семьи Зарифа Мгоян, больше известная как певица Зара. И была тепло принята публикой! А это – лучший итог того грандиозного праздника культуры и дружбы, который придумал и уже несколько лет реализует Эмин на своей родине.

"Один талантливый мальчишка по имени Эмин – простите, что я так его называю, но мне 55 лет, и я имею на это право, – придумал праздник, равного которого нет на всем постсоветском пространстве, – улыбается после выступления счастливая певица Лолита. – Этот человек обладает огромными финансовыми возможностями, но всегда невероятную степень уважения к каждому артисту. А оно, в свою очередь, передается и зрителям. Эмин дает всем возможность ощущать жару сердец, творчества".

"Отдельное спасибо Эмину за то, что он пригласил выступить Зару, – продолжает Лолита. – Для меня это нонсенс, когда человека можно запретить только потому, что каким-то идиотам взбрело в голову сказать про его национальность. Ведь на земле есть всего четыре группы крови. И люди делятся только на дерьмо и не дерьмо, но никак не по национальному признаку. Поэтому я благодарна Баку за ощущение дружбу, за то, что тут можно находиться с открытыми руками и открытым сердцем, не боясь выстрела словом".

Зара приехала в Баку в последний день фестиваля "Жара". И первым делом почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы ханум Алиевой, побывав на их могилах. "Я также поклонилась великому певцу современности Муслиму Магомаеву – артисту, который мог найти ключ к сердцу каждого зрителя, – рассказала Зара. – Мне повезло, что однажды, будучи юной певицей, я участвовала в одном концерте с ним. Это было в Петербурге, где он выступал вместе с супругой – нашей любимой Тамарой Синявской. Вы не представляете, что творилось в зале!"