Лолиту на рынке убили немецкой свастикой

Новость о том, что у артистки проблемы в Болгарии, стала неожиданностью для многих. Ведь эта страна всегда казалась братской и гостеприимной. Лолита уверяет, что это далеко не так...



"Идешь на болгарский блошиный рынок, а там продается очень много свастики, фронтовых писем, - вздыхает артистка. – Меня лично это убивает. Хотя мало кто знает, что Болгария в годы войны воевала на стороне немцев. Но со стороны обычных людей никогда никакой ненависти к русским не было. В Болгарии было и героическое сопротивление немцам, как я позже выяснила, была у них даже своя Зоя Космодемьянская – партизанка Вела Пелеева, погибшая в 1944-м, в честь которой назван город Велинград. Но людям плевать на историю, они живут сегодняшним днем".

Артистка уверена, что нынешняя русофобская ненависть в Болгарии – дело больших политиков, а не простых граждан. "Мы, простые люди, никогда никого ни в одной стране не интересовали, – считает певица. – В каждой стране есть какие-то плюсы и минусы в экономическом плане, в социальной политике. Но мы, обычные граждане, не должны искать внешнего врага, должны всячески сопротивляться попытке нас рассорить, разобщить".

"Просто многие слушают, что говорят в телевизоре, верят, идут на поводу. А надо жить своим умом и понимать, что санкции, которые вы вводите, скажутся на вас же в экономическом плане. Если я не приеду в Болгарию, то вы потеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу экономику", – цитирует Милявскую газета "Мир новостей".





Напомним, что ранее артистка сделала скандальное заявление: "Русские люди, которые приезжают, чтобы поддерживать болгарскую экономику, радоваться местной культуре и кухне, теперь испытывают открытую ненависть со стороны болгар. Причем непонятно, за что. Наши люди покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают в Болгарию, потому что страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошая экология. А теперь на доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем", "Очистим Болгарию от русских".