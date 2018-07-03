Бузова и Бородина сцепились прямо на шоу "Дом-2"

Эксклюзив Интервью Cтало известно о суде над Цымбалюк-Романовской "Тварь и содержанка": Аманти врезала Казаченко Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Вторник 3 июля
Лента новостей
19:16
Honda СR-V: почти идеал
18:33
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
18:28
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа
18:13
В Дагестане напали на врачей роддома
18:00
Акинфеева запечатлели женской грудью (видео)
17:55
В Нижнем Новгороде убийцу трех человек освободили от уголовного наказания
17:19
Страшное ДТП на трассе М-51: молодых людей не успели спасти
17:15
Клиенты Beeline пожаловались на масштабный сбой
17:03
Fairy представил новинку для мытья посуды без красителей и ароматизаторов
16:52
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование
16:44
В Москве приземлился самолет со сломанным шасси
16:40
В Уфе прорвало трубу: сотни людей остались без воды
16:29
Лондон попался на чудовищной лжи о пропавших Скрипалях
16:18
Очевидцы сняли жуткий пожар в жилом доме в Лондоне
16:16
Названы 13 лучших летних песен
16:09
"Ну и дурак": обезумевший Акинфеев удивил глупым поступком
16:04
В Краснодаре загорелся торговый центр (видео)
16:02
Тренеру с 12 учениками предложили провести в затопленной пещере несколько месяцев
15:59
В России изменится система судопроизводства
15:40
Дочь выдала шокирующие подробности смерти Березовского
15:36
Джигурда сдал миллион подписей для участия в выборах мэра Москвы
15:24
"Адское шоу": на жующих болельщиков из "Лужников" натравили Малахова
15:13
От зеков к порнозвездам: тюремный надзиратель удивила сменой профессии
15:13
Спайпарк приглашает на праздничный уик-энд
15:05
В США на видео попало "явление Бога"
14:46
"Дарит 200 литров бензина": ЛУКОЙЛ выпустил официальное заявление
14:37
В Гранатном Дворе пройдет выставка "Гении Ар-деко. Парижская мода"
14:17
Сменившая пол модель замахнулась на титул "Мисс Вселенная"
14:12
Под Уфой фура смяла легковушку: двое погибли
14:05
Володин: Госдума открыта к диалогу с парламентариями США
13:58
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
13:51
Свежее фото раздетой Кержаковой с сыном появилось в Сети
13:47
Житель Увы изнасиловал приехавшую к бабушке восьмилетнюю девочку
13:38
Из-за ЧМ-2018 на Крымском мосту произошла трагедия
13:38
"Росатом" разработал уникальный фотонный суперкомпьютер
13:32
Jumbo BQ-6001L: мультимедийный центр в вашем кармане
13:29
Подвиг Игоря Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X
13:27
Во время ЧМ семья российских интеллигентов развелась из-за Месси
13:20
В ММДМ впервые выступит Китайский Филармонический Оркестр
13:08
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
13:08
В Архангельске схватили нападавшего в лифтах насильника
12:59
Оскандалившаяся Шукшина объявила результат ДНК-теста
12:55
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
12:51
Никольскую улицу в Москве закрыли из-за угрозы взрыва
12:43
Стадо подозрительных овец-нелегалов разволновало ростовчан
12:30
Улицу в Норильске залило "кровью"
12:19
"Я теперь счастливая и свободная": заявление выступающей против России Приходько
12:19
Заложники Скрипали мечтают вернуться в Россию
12:02
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
11:56
"Вылизывала с головы до ног": любовник смакует подробности оргии с женой Шнурова
11:49
Дочь Трампа жестоко унизили на публике
11:49
Шокированный Запад назвал победителя ЧМ-2018
11:48
Россиянин задушил попутчицу и закопал тело в лесу
11:32
Муцениеце о состоянии госпитализированного Прилучного
11:29
ЦБ забрал лицензию у банка "Советский"
11:19
Отчим-пьяница рубанул топором заступившегося за мать юношу
11:16
Кэти Холмс с мятой грудью шокировала гостей модного показа
11:15
Акинфеева унизили перед матчем с Хорватией
11:09
"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко
11:02
Трамп геройски спас упавшую у метро женщину
10:53
Пожилые супруги сгорели заживо в своей квартире
10:45
"Какая пухляшечка!": народ не узнал Ирину Понаровскую
10:34
Названа истинная причина потери Крыма Украиной
10:29
"Мне предложили секс 32 мексиканца": шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018
09:50
Украина пригрозила нанести удар по России
09:48
Россиян атаковало НЛО (фото)
09:36
Муж рад избавиться от Ксении Бородиной
09:28
В Татарстане в страшном ДТП погибла молодая автоледи
09:22
Неймар стал посмешищем ЧМ-2018
09:18
"Шутка или предупреждение?": Путин до смерти перепугал Киев новым указом
09:10
Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах
08:53
Беременная Хилькевич похвасталась новой квартирой
08:39
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице
08:39
"Ты не в России": Земфира довела Украину до истерики
08:35
Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
08:27
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
08:23
Не прошло и года: Лондон нашел виновных в отравлении Скрипаля
08:02
Известная певица умерла от онкологического заболевания
21:58
Перед встречей Путина и Трампа готовится провокация
21:55
Есть меньше надо: толстый кот свалился с камина (видео)
21:50
"Тебя надо сжечь": озверевшая толпа отправила беременную Собчак на костер
21:48
Врачи перешили Надежду Бабкину
21:35
На Москву надвигаются осенние холода
21:32
Причину мужской мигрени нашли в женщинах
21:18
Бесстыжего участника "Дома-2" застукали целующим в губы мальчика
21:03
"Идут к самцам": Джигурда оправдал похотливых россиянок
20:59
"Нищеброды вернулись": Рапунцель с трехмесячной дочкой встречают на "Доме-2"
20:53
Российский сценарист скончался от инсульта
20:26
У него проблемы: что будет с брошенным Абрамовичем Первым каналом
20:20
Меган Маркл в дырявом халате крупно опозорилась
20:03
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
19:47
В московском метро произошел сбой
19:46
Виски спасает от рака
19:26
Возбужденный народ в экстазе от Глюк’oZы в микрокупальнике
19:10
Совет Федерации займется развитием цифровой экономики
19:07
Джоли в шикарном платье расчувствовалась от горя
19:03
Марадону застукали за жаркими поцелуями с молоденькой красоткой
19:02
Неймар вывел Бразилию в четвертьфинал ЧМ-2018
18:54
Знаменитого музыканта убила экзотическая болезнь
18:20
Милана Кержакова угрожала выбросить сына из окна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Заткнись, проститутка!": Кравец избили до полусмерти на съемках ток-шоу (видео)
Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
"Да просто повезло": известный футболист осудил Черчесова за игру с Испанией
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Шоу-бизнес

Бузова и Бородина сцепились прямо на шоу "Дом-2"

Фото: Dni.Ru
Ольга Бузова и Ксения Бородина открыто вступили в конфронтацию, причем случилось это прямо в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Впрочем, фанатам ведущих не нужно пугаться – противостояние двух брюнеток прописано в сценарии.
прочитано 6989 раз

В рамках телепроекта "Дом-2" стартует новое шоу "Бородина против Бузовой". Главными героинями передачи станут популярные телеведущие. Говорят, что программа будет весьма эмоциональной. Правила в новом шоу довольно просты. Ксения Бородина будет номинировать на уход те пары, которые считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Бузова поставит под удар одиночек, не желающих строить отношения, передает Дом-2Life.

ПО ТЕМЕ

Война продолжается: Бородина и Бузова больше не работают вместе

Пронырливая Бородина подсидела выскочку Бузову

Что касается прочих ведущих – Ольги Орловой, Влада Кадони и Юлии Ефременковой, то им придется встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе горячих обсуждений выбрать двоих номинантов на уход. Говорят, новое шоу стартует уже завтра, 4 июля.

Реакция зрителей не заставила себя ждать. "Тупой проект! Не знают что придумать😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "какую *** еще придумаете?", "Нет", "Бузова лучше!!!", "Психологическая помощь для проституток. Вот это нынешний дом2. Ксюша уходи оттуда, пускай Бузова рулит там придурками. Все равно скоро Дом2 никто сиотреть не будет", "Бородино лучше", "Ефременкову выгоните", "Посмотрим😂Что на этот раз придумали орги!!", "Убрать Бузову и поставить Гобозова. Это будет треш и взрыв рейтингов!!!" – высказали свое мнение пользователи Сети.

3 июля 2018, 16:03

комментарии

Политика

Украина пригрозила нанести удар по России
"Шутка или предупреждение?": Путин до смерти перепугал Киев новым указом
Перед встречей Путина и Трампа готовится провокация
Украина стала жертвой страшного проклятия

Шоу-бизнес

Замахнувшегося на миллионное наследство Джигурду жестко подставили
Максима Фадеева умоляют бежать с горящего острова
Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила народ торчащей грудью
Энистон сходит с ума из-за угроз Джоли

Проишествия

Из-за ЧМ-2018 на Крымском мосту произошла трагедия
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве

Lifestyle

Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
"Ты не в России": Земфира довела Украину до истерики
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
У него проблемы: что будет с брошенным Абрамовичем Первым каналом
Шоу-бизнес

"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице

Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Шоу-бизнес

"Вылизывала с головы до ног": любовник смакует подробности оргии с женой Шнурова

Матильда оказалась королевой оральных ласк
Шоу-бизнес

Инфицированную актрису три дня откачивали в реанимации

Врачи оказались бессильны
Шоу-бизнес

Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих

Балерина приехала к Мише

Гороскоп

Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года
Любовный гороскоп на июль 2018 года

Фоторепортажи

Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах
"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все

Спорт

Шокированный Запад назвал победителя ЧМ-2018
Акинфеева унизили перед матчем с Хорватией
"Мне предложили секс 32 мексиканца": шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018
Неймар стал посмешищем ЧМ-2018

Регионы

Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru