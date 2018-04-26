Пронырливая Бородина подсидела выскочку Бузову

Ксения Бородина призналась, что подсидела коллегу по скандально известному реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову. Ксюша заняла место поющей ведущей.

В кулуарах ходят упорные слухи, что соведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова едва терпят друг друга. Говорят, девушки живут разными интересами и жизни их настолько несхожи, что лишь работа на "Доме-2" их соединяет. Интересно, что подобные разговоры подогревает и сама Ксения Бородина.

К примеру, недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая заявила, что подсидела коллегу. Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена на съемках развлекательного шоу. Обычно в кресле жюри была Ольга Бузова, однако на сей раз там оказалась именно Ксения Бородина. "Появлюсь на экране в #ComedyБаттл. В этом году юмористы борются за 5 миллионов. А сегодня – за выход в полуфинал. Смотрим и смеемся #подсиделабузову (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 20 Апр 2018 в 3:50 PDT

Многочисленные подписчики отреагировали мгновенно. "Бузовой некогда, вот вас и подменили на время", "Только петь не начни😂😂😂! А то место может волшебное, потянет на пение", "Ксюша, ты так заразительно смеешься, душа радуется))", "Однозначно приятнее смотреть. Бузова что – то ужасное с лицом сделала. Просто трансвестит. Рот ужасен. Смотреть противно. Хотя раньше нравилась. Ксюша наоборот цветет все больше с каждым днем", "Ксюша, почему тебя раньше не было ни где?", "Ксения, действительно, на Вас НАМНОГО приятнее смотреть, Вы очень классная. Удачи, Вам, во всех начинаниях!", "Ух какая пронырливая! Ну и прально, а то эта выскочка Буз только на себя все внимание забирает((", – прокомментировали поклонники.