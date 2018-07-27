Звезда шоу СТС спасает тяжелобольную новорожденную дочь

Финалистка проекта "Взвешенные люди" Веста Романова в середине июня стала мамой. Однако чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.

Малышка, которую назвали Кристиной, появилась на свет на пару недель раньше положенного срока. На днях Веста сообщила печальную новость о серьезной болезни дочери на своей страничке в Instagram.



"Уже неделю я живу в транспорте и детской больнице... Неделю проводила по четыре часа в дороге ради часа с дочкой. Теперь провожу те же четыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. "Спасибо" участковому педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала", – рассказала Романова подписчикам. Диагноз малышки звезда шоу на СТС не уточнила.

Публикация от Веста Романова (@romanova_vesta) 24 Июл 2018 в 10:23 PDT

Участница телепроекта отметила, что дочь привезли в больницу с гипотрофией первой степени. Кристине назначили лечение. И первые успехи уже есть: по словам Весты, за 12 дней девочка прибавила в весе 650 граммов.

Публикация от Веста Романова (@romanova_vesta) 2 Ноя 2017 в 3:42 PDT

Напомним, Веста Романова пришла на шоу "Взвешенные люди" в 2015 году. Она весила 130 килограммов при росте 170 сантиметров. После проекта девушка скинула 50 килограммов.