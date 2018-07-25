"Болгары ненавидят русских": заявление Лолиты чревато международным скандалом

Лолита одной из первых среди российских звезд обзавелась недвижимостью в Болгарии. Она владеет не только квартирой в многоэтажном жилом комплексе на Солнечном берегу, которую купила по совету Филиппа Киркорова, но и домиком с огородом в старинной деревне. Правда, в последнее время звезда стала замечать негативное отношение коренных жителей.



"То, что началась в Болгарии – совершеннейшее безумие, – вздохнула артистка. – Русские люди, которые приезжают, чтобы поддерживать местную экономику, радоваться местной культуре и кухне, испытывают открытую ненависть со стороны болгар, причем непонятно, за что. Наши люди покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают в Болгарию, потому что страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошая экология... А теперь на доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем", "Очистим Болгарию от русских".

Исполнительнице там чинят козни – отключают воду и свет. Впрочем, это касается и других россиян. "Местная полиция на вызовы не реагирует, говорит, мол, разбирайтесь сами, – ужаснулась Лолита. – Это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам".

Эти "санкции", считает артистка, скажутся на самой Болгарии. "Если я не приеду, вы потеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу экономику", – пояснила Милявская.

Такие громкие заявления грозят международным скандалом. Певице уже закрыт въезд на Украину, а теперь и Болгария может озлобиться за нелестные отзывы.





В этой солнечной стране у Лолиты то и дело возникают проблемы. Она борется с коммунальными службами, получает грабительские счета за жилищные услуги, а весной и вовсе угодила в полицию. В мае болгарин обвинил звезду в покушении на убийство! "Кричал, что от русских надо избавляться, а я всего лишь ответила, что морду за такие слова набью", – пояснила Милявская газете "Мир новостей".